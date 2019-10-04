Гончарук дав прогноз облікової ставки НБУ

Облікова ставка Національного банку України може впасти з нинішнього рівня у 16,5% до 8-9% наприкінці 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук заявив, що Кабінет міністрів налагодив співпрацю з Національним банком.

"Можна по різному ставитись до його політики. Ми знайшли спільну мову. У нас спільна мета",- сказав він.

Гончарук нагадав, що згідно з прогнозом НБУ інфляція може впасти до 5% наприкінці наступного року.

"Це означає, що в принципі це може дати можливість ставку на рефінансування зробити можливо навіть 8-9%", - заявив прем'єр.

Крім того, він повідомив про роботу, з Міністерством юстиції для того, щоб знизити ризики для кредиторів. "Що в своїй сукупності дасть можливість мати в банківській системі доступні кредити в гривні", - заявив Гончарук

Нагадаємо, що облікова ставка НБУ - це ставка, за якою центробанк кредитує комерційні банки. Від її розміру може залежати вартість кредитів, які комерційні банки видають позичальникам. У той же час на кредитні ставки значно більше впливають очікуваний рівень інфляції та довіра до центробанку.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Згідно з меморандумом, НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилень +/- 1 п. п. Зі свого боку уряд зобов’язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% за допомогою проведення виваженої економічної політики.

Відзначимо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 вересня.