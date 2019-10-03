Гончарук анонсировал завершение обустройства пунктов пропуска на админгранице с Крымом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал обустройство контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с анексованим Крымом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Faсebook.

Он отметил, что сейчас начато строительство, которое должно завершиться уже в ноябре. На место доставлена строительная техника и персонал, также обустроена строительная площадка, перенесли сооружения, оборудование и сети.

"Строятся режимная и сервисная зоны. Обустройство сервисной зоны включает в себя центр предоставления административных услуг, автостанцию и здание для отдыха водителей", - добавил Гончарук.

Он также заверил, что правительство не восстанавливает ни сообщение с временно оккупированным Крымом. С автостанции в сервисной зоне рейсы на оккупированные территории не будут осуществляться. Легальные перевозчики будут доставлять пассажиров исключительно на подконтрольные Украине территории.

Напомним, США выделили около 1 млн долларов на оборудование, которое расширит украинское вещание на оккупированный Крым и Донбасс.