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Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины

Новости » Политика    08.10.2019 - 16:49
Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Расходы на оборону будут увеличены до 136,6 млрд грн

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что со следующего года оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, информация о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные льготы является неправдивой.

"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - заявил он.

При этом премьер отметил, что в процентном соотношении, данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.

"Поэтому пропорционально они не уменшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - заявил он.

Также Гончарук добавил, что расходы на оборону в 2018 году составляли 101,7 млрд грн.

"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне", - отметил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в проекте государственного бюджета на 2020 год Верховной раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП.

В частности, Кабмин в бюджет-2020 планирует заложить 245,8 млрд гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныАлексей Гончарук
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