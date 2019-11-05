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Гончарук: 2019-2021 годы являются пиковыми с точки зрения погашения внешних обязательств

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:43
Гончарук: 2019-2021 годы являются пиковыми с точки зрения погашения внешних обязательств
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера, четкое выполнение обязательств создает доверие к стране

С точки зрения погашения внешних обязательств, 2019, 2020, 2021 годы являются пиковыми. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления подготовленного ко второму чтению законопроекта о бюджете-2020.

По словам премьера, четкое выполнение обязательств создает доверие к стране.

"Страна находится в сложном финансовом состоянии. Сейчас энергетическая система изношена, как и железная дорога. Все это требует больших денег. 2019, 2020, 2021 годы это пиковые годы с точки зрения погашения наших внешних обязательств. Четкое выполнение обязательств создает доверие к стране", - сказал он.

Напомним, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,470 млрд долларов с 41,144 млрд долларов до 42,614 млрд долларов.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.

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