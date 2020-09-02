Гончаренко: ситуация с телеканалом "Прямой" является угрозой свободе слова

Ситуация с телеканалом "Прямой" является свидетельством прямой угрозы свободе слова, которая важна для защиты демократии в Украине.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на заседании комитета по вопросам свободы слова.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается одного телеканала в государстве. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - отметил депутат.

По его мнению, очевидным является то, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в государстве.

"Я считаю, что в ситуации с телеканалом "Прямой" очень важна позиция комитета по вопросам свободы слова, хотя бы с точки зрения контроля за этим, соответствующих обращений, чтобы это вышло на уровень парламентского контроля за соблюдением свободы слова в ситуации с конкретным телеканалом, который по моему мнению, и согласно данным моих источников сегодня целенаправленно преследуется", - отметил депутат.

Генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская, в свою очередь, отметила, что телеканал обратился в комитет по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".

По ее информации, ГБР вновь направило представление о проведении новых обысков на телеканале. При этом она в очередной раз обратила внимание, что бюро нарушает процессуальные требования, обращаясь в Печерский суд Киева, хотя по закону должен обращаться по месту своего расположения - в Шевченковский.

Орловская также добавила, что сейчас Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также стала действенным политическим инструментом на пути к уничтожению и лишению вещания телеканала "Прямой".

"Собственно уже с начала года были назначены проверки, и Нацсовет, проводя эти проверки, рассматривая эти вопросы, не смог рассмотреть вопрос, который мы выносили о переоформлении лицензии еще в декабре прошлого года. И самое главное то, что произойдет завтра, мы в этом абсолютно убеждены, Нацсовет на заседании собирается лишить лицензии на вещание радиостанции Прямого ФМ", - рассказала она.

Орловская отметила, что Нацсовет полностью доукомплектована командой Зеленского и поэтому может принять соответствующее решение.

"Я считаю, что украинская власть должна держаться в стороне от авторитарных практик, которые она сейчас совершает. И ни одно вмешательство в деятельность канала является недопустимым, будь-то с помощью ГБР, или с помощью Нацсовета", - сказала генпродюсер телеканала.

Напомним, ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявлял о давлении со стороны руководства ГБР, в частности первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, которое давало указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" как вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.