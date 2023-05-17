У Гомелі білоруських резервістів вчать користуватись радянськими зенітками та мінометами

Фото: Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У білоруському Гомелі 100 резервістів проходять військові навчання. У майбутньому військовими планують комплектувати органи управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

З білоруськими резервістами проводять заняття з інженерної, вогневої та медичної підготовки, а також з РХБ захисту. Окрім цього їх вчать освоювати озброєння: міномет 2Б9 "Волошка" - радянський автоматичний міномет калібру 82 мм. Його розробка була розпочата в 1967 році на базі автоматичного міномета Ф-82, прийнятий на озброєння у 1970 році;

переносний протитанковий ракетний комплекс 9К115 "Метис" - радянський комплекс є засобом протитанкової оборони ротної ланки. Він має напівавтоматичне командне наведення по дротах. Комплекс призначений для знищення візуально видимих нерухомих і рухомих цілей, з фланговими швидкостями до 60 км/год. Також білорусів вчать користуватись автоматами Калашникова та ЗПУ-4 - радянській 14,5-мм зенітній установці зчетверених кулеметів КПВ. Вона призначена для ураження цілей на висоті до 1500 метрів. "Зазначимо, що основу озброєння територіальних військ РБ складають застарілі зразки, які вже не використовуються у ЗС РБ", - сказано в повідомленні.