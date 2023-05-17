В Гомеле белорусских резервистов учат пользоваться советскими зенитками и минометами

В белорусском Гомеле 100 резервистов проходят военные учения. В будущем военными планируется комплектовать органы управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

С белорусскими резервистами проводят занятия по инженерной, огневой и медицинской подготовке, а также по РХБ защиты.

Кроме этого их учат осваивать вооружение:

миномет 2Б9 "Василька" - советский автоматический миномет калибра 82 мм. Его разработка была начата в 1967 году на базе автоматического миномета Ф-82, принятого на вооружение в 1970 году;

переносной противотанковый ракетный комплекс 9К115 "Метис" – советский комплекс является средством противотанковой обороны ротного звена. Он имеет полуавтоматическую командную наводку по проводам. Комплекс предназначен для уничтожения визуально видимых неподвижных и подвижных целей с фланговыми скоростями до 60 км/ч.

Также белорусов учат пользоваться автоматами Калашникова и ЗПУ-4 – советской 14,5-мм зенитной установке счетверенных пулеметов КПВ. Она предназначена для поражения целей на высоте до 1500 метров.

"Отметим, что основу вооружения территориальных войск РБ составляют устаревшие образцы, которые уже не используются в ВС РБ", - говорится в сообщении.