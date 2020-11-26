Голубовская сообщила, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

Фото: Ольга Голубовская (РБК-Украина)

Главный внештатный врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре-январе. Из-за ухудшения погодных условий, увеличиваются дозы возбудителя вируса.

Об этом Голубовская заявила во время выступления на Украинском женском конгрессе.

"Мы в интенсивной передачи инфекции сейчас. Пик, я думаю... декабрь и январь еще будет. И он нарастает. Вы сейчас увидит ... статистика подойдет через несколько недель", - сказала инфекционист.

Она отметила, что сейчас в Украине увеличивается смертность среди более молодых людей в возрасте до 60 лет. А с приходом холодов, заболевание проходит более тяжело.

"В силу погодных условий, получает человек большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание - это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому мы никуда не денемся", - добавила Голубовская.

Ранее Голубовская заявила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходимо ввести локдаун как минимум на три недели.

Также РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым в Украине ввести радикальный локдаун.