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Не менее трех недель: Голубовская назвала эффективные сроки введения локдауна

Киев, Четверг 26 ноября 2020 11:37
Не менее трех недель: Голубовская назвала эффективные сроки введения локдауна
Фото: Ольга Голубовская (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине для эффективного результата в борьбе с коронавирусом необходимо ввести жесткий карантин как минимум на три недели. Пока система здравоохранения выдерживает нагрузку, но уже трещит.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Врач-инфекционист уверена, что Украину ждут более жесткие ограничительные мероприятия.

"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - сообщила Голубовская.

По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели.

"Здесь так - срок максимального инкубационного периода (две недели - ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - добавила инфекционист.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости ввести радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине, но конкретной даты пока нет.

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Новости Украины Общество карантинОльга ГолубовскаяКоронавирус

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