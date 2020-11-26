Голубовська повідомила, коли в Україні очікується пік захворюваності COVID-19

Фото: Ольга Голубовська (РБК-Україна)

Головний позаштатний лікар-інфекціоніст Моз Ольга Голубовська прогнозує пік захворюваності COVID-19 в Україні в грудні-січні. Через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

Про це Голубовська заявила під час виступу на Українському жіночому конгресі.

"Ми інтенсивної передачі інфекції зараз. Пік, я думаю... грудень і січень ще буде. І він наростає. Ви зараз побачить ... статистика підійде через кілька тижнів", - сказала інфекціоніст.

Вона зазначила, що зараз в Україні збільшується смертність серед молодих людей у віці до 60 років. А з приходом холодів, захворювання проходить більш важко.

"В силу погодних умов, людина отримує велику дозу збудника. А будь-яке інфекційне захворювання - це, в тому числі дозозалежний процес. Тому ми нікуди не подінемося", - додала Голубовська.

Раніше Голубовська заявила, що для ефективної боротьби з COVID-19 необхідно ввести локдаун як мінімум на три тижні.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає за необхідне запровадити в Україні радикальний локдаун.