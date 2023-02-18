Голову Київської обласної асоціації футболу підозрюють у наявності російського громадянства

Зокрема, журналіст опублікував фото даних, де зазначено, що вони взяті із системи "Російський паспорт".

"Схоже, знайдено одного з агентів "російського сліду". Саме того сліду, який, на думку УАФ та Андрія Павелка, перешкоджає світлому майбутньому українського футболу та його чесному керівнику. Засуха Андрій Анатолійович. Власник паспорта Російської Федерації (червоні квадратики - паспорт активний) І водночас - голова Київської обласної асоціації футболу. І водночас член виконкому УАФ. Як таке можливо, що громадянин РФ керує футболом усієї Київської області?" - написав журналіст.

Він також закликав Українську асоціацію футболу зайнятися агентами Росії у своєму складі.