Главу Киевской областной ассоциации футбола подозревают в наличии российского гражданства

В частности, журналист опубликовал фото данных, где указано, что они взяты из системы "Российский паспорт".

"Похоже, найден один из агентов "российского следа". Именно того следа, который, по мнению УАФ и Андрея Павелко, препятствует светлому будущему украинского футбола и его честному руководителю. Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики - паспорт активный). И в то же время - председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?" - написал журналист.

Он также призвал Украинскую ассоциацию футбола заняться агентами России в своем составе.