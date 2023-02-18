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Главу Киевской областной ассоциации футбола подозревают в наличии российского гражданства

Фото: глава Киевской областной ассоциации футбола Андрей Засуха (пресс-служба УАФ)
Автор: Александр Мороз

Главу Киевской областной ассоциации футбола, член исполкома УАФ Андрея Засуху подозревают в наличии российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Константина Андриюка в Telegram.

В частности, журналист опубликовал фото данных, где указано, что они взяты из системы "Российский паспорт".

"Похоже, найден один из агентов "российского следа". Именно того следа, который, по мнению УАФ и Андрея Павелко, препятствует светлому будущему украинского футбола и его честному руководителю. Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики - паспорт активный). И в то же время - председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?" - написал журналист.

Он также призвал Украинскую ассоциацию футбола заняться агентами России в своем составе.

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Киевская областьФутбол