Голову Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу депутатів облради

"Слуга народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. ЇЇ виключать зі складу депутатів обласної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Слуги народу".

"Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді", - додали в партії.

Що передувало

3 й 4 жовтня правоохоронні органи провели обшуки в рамках провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Обшуки проводились у службових кабінетах та за місцем проживання Крупи й її родичів. Загалом було виявлено:

100 тисяч доларів у робочому кабінеті Крупи;

майже 5,24 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та коштовності;

Зокрема виявилось, що родина Крупи володіє десятками об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, елітними автомобілями, готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном.

Вже 5 жовтня Крупу було затримано. Зокрема її оголосили підозру.

Сьогодні ж, 7 жовтня, керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи обрали запобіжний захід у вигляді утримування під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.