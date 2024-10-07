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Главу Хмельницкого областного МСЭК исключат из состава депутатов облсовета

Понедельник 07 октября 2024 15:48
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Главу Хмельницкого областного МСЭК исключат из состава депутатов облсовета Фото: Татьяна Крупа, глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Слуга народа" запустила процедуру императивного мандата в отношении главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Ее исключат из состава депутатов областного совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Слуги народа".

"Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете", - добавили в партии.

Что предшествовало

3 и 4 октября правоохранительные органы провели обыски в рамках производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски проводились в служебных кабинетах и по месту жительства Крупы и ее родственников. В общем было обнаружено:

  • 100 тысяч долларов в рабочем кабинете Крупы;
  • почти 5,24 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, а также брендовые украшения и драгоценности;

В частности оказалось, что семья Крупы владеет десятками объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, элитными автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом и недвижимостью за рубежом.

Уже 5 октября Крупу было задержано. В частности, ей объявили подозрение.

Сегодня же, 7 октября, руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

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Хмельницкая область Слуга народа
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