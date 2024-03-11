Головою Міжнародного кримінального суду стала суддя, яка видала ордер на арешт Путіна

Головою Міжнародного кримінального суду сьогодні, 11 березня, обрали суддю Томоко Акане. Раніше вона видала ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку суду та омбудсмена України Дмитра Лубінця.
"Для мене велика честь бути обраним моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду. У цей непростий для суду час потрібне стабільне, засноване на співпраці та єдине керівництво", - сказала вона.
Також суддю Росаріо Сальваторе Айтала обрали першим віцепрезидентом, а суддю Рейне Алапіні-Гансу - другим віцепрезидентом.
Зазначається, що президія складається з трьох осіб і обирається на три роки, мандат починає діяти негайно після обрання. Відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом і координує свої дії з іншими органами, домагається згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.
Згідно з Римським статутом, що регулює договір МКС, президія несе відповідальність за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора. Лубінець привітав членів президії з обранням.
"Нехай переслідування з боку країни-терориста не перешкоджатимуть справедливості", - додав він.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
У Росії вирішили оголосити в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Також у базі розшуку МВС Росії фігурує і ще один суддя МКС - Росаріо Сальваторе Айтала. Крім того, Слідчий комітет Росії порушив "кримінальну справу" щодо прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана.
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