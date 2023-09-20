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Головному рупору Кремля в окупованому Криму повідомили про підозру

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Гендиректору пропагандистського медіахолдингу ТРК "Крим" повідомили про підозру за чотирма статтями. Він є головним рупором Кремля на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору окупаційного медіахолдингу "Телерадіокомпанія Крим". 

До "ТРК" входить 16 проросійських ЗМІ, зокрема, найбільші "кремлівські рупори" тимчасово окупованого півострова: "Перший кримський", "Крим 24" та інші "медіа".

Чим він займається

На своїй "посаді" підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних та інформаційних заходів для підтримки збройної агресії РФ. Також здійснює пропагандистську діяльність і просуває російські наративи, впливаючи в такий спосіб на свідомість жителів окупованих територій.

Підозрюваний поширює матеріали із закликами до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу та зміни меж її державного кордону.

Фото: Колаборант (facebook.com/prok.arkrym)

"Після окупації півострова російськими збройними силами, підозрюваний обіймав різні керівні посади на телеканалах "Перший кримський", "Неаполь" і радіо "Лідер". Також чоловік працював так званим заступником міністра інформації та зв'язку Криму", - йдеться в повідомленні. 

Прокуратура повідомила про підозру

Дії підозрюваного кваліфіковано як:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Колабораційна діяльність;
  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що йдеться про Первих Вадима Володимировича

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