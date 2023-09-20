Головному рупору Кремля в окупованому Криму повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору окупаційного медіахолдингу "Телерадіокомпанія Крим".

До "ТРК" входить 16 проросійських ЗМІ, зокрема, найбільші "кремлівські рупори" тимчасово окупованого півострова: "Перший кримський", "Крим 24" та інші "медіа".

Чим він займається

На своїй "посаді" підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних та інформаційних заходів для підтримки збройної агресії РФ. Також здійснює пропагандистську діяльність і просуває російські наративи, впливаючи в такий спосіб на свідомість жителів окупованих територій.

Підозрюваний поширює матеріали із закликами до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу та зміни меж її державного кордону.

Фото: Колаборант (facebook.com/prok.arkrym)

"Після окупації півострова російськими збройними силами, підозрюваний обіймав різні керівні посади на телеканалах "Перший кримський", "Неаполь" і радіо "Лідер". Також чоловік працював так званим заступником міністра інформації та зв'язку Криму", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомила про підозру

Дії підозрюваного кваліфіковано як:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Колабораційна діяльність;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що йдеться про Первих Вадима Володимировича.