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Главному рупору Кремля в оккупированном Крыму сообщили о подозрении

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Гендиректору пропагандистского медиахолдинга ТРК "Крым" сообщили о подозрении по четырем статьям. Он является главным рупором Кремля на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.

Правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору оккупационного медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым". 

В "ТРК" входит 16 пророссийских СМИ, в частности, крупнейшие "кремлевские рупоры" временно оккупированного полуострова: "Первый крымский", "Крым 24" и другие "медиа".

Чем он занимается

На своей "должности" подозреваемый активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки вооруженной агрессии РФ. Также осуществляет пропагандистскую деятельность и продвигает российские нарративы, влияя таким образом на сознание жителей оккупированных территорий.

Подозреваемый распространяет материалы с призывами к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя и изменения границ ее государственной границы.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prok.arkrym)

"После оккупации полуострова российскими вооруженными силами, подозреваемый занимал различные руководящие должности на телеканалах "Первый крымский", "Неаполь" и радио "Лидер". Также мужчина работал так называемым заместителем министра информации и связи Крыма", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила о подозрении

Действия подозреваемого квалифицированы как:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Коллаборационная деятельность;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что речь идет о Первом Вадиме Владимировиче.

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