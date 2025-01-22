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Головному психіатру ЗСУ Друзю обрали запобіжний захід

Фото: головний психіатр ЗСУ Олег Друзь (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень. Такий ж запобіжний захід просили для Друзя і прокурори.

Друзь був присутній на засіданні. Адвокат Друзя повідомляв, що той знаходиться у вкрай тяжкому стані в авто "швидкої", "під крапельницями".

Надалі, як зазначає видання, Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі.

Своєю чергою, його адвокати заявляли, що затримання Друзя було незаконним, бо ще вчора Друзя нібито виписали з реанімаційного відділення. Вони просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту.

Як повідомлялось, Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він вирішував питання щодо придатності до проходження служби.

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КиївЗбройні сили УкраїниСуд