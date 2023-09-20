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У головному офісі "Укренерго" проводять обшуки

Фото: у головному офісі "Укренерго" проводять обшуки (facebook_com_Алена_Дворянчикова)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці прийшли з обшуками в "Укренерго" у середу, 20 вересня. Їх проводять у головному офісі у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у Facebook.

Обшуки в офісі енергокомпанії проводить Офіс генерального прокурора на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року.

В "Укренерго" запевнили, що сприяють проведення слідчих дій та надають необхідні документи. Зокрема, правоохоронців цікавлять деякі контракти, які були предметом перевірки Державної аудиторської служби. Аудит компанії завершився у березні.

Компанія нагадала, що оскаржує у суді результати аудиту через "упередженість та непрофесійність". 

Масові обшуки через зловживання

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року СБУ у коментарі РБК-Україна повідомила, що правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях. Причиною стали зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Як відомо, кримінальне провадження, яке стосується зловживань, було відкрите раніше.

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УкренергоОфіс Генпрокурора