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Головнокомандувачі військ США і Філіппін обговорили розширення спільних навчань

Середа 12 лютого 2025 03:40
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Головнокомандувачі військ США і Філіппін обговорили розширення спільних навчань Фото: у США запевнили про "непохитні" союзницькі відносини між країнами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 11 лютого, генерали збройних сил США і Філіппін провели телефонну розмову. Вони обговорили шляхи збільшення "масштабу і можливостей" спільних навчань в умовах тривалої напруженості з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Крім спільних навчань, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун і його філіппінський колега Ромео Браунер-молодший обговорили ініціативи з модернізації збройних сил та об'єкти на Філіппінах, до яких може отримати доступ американська армія.

Ця розмова стала останньою на цей момент взаємодією між США і Філіппінами, оскільки Маніла (столиця Філіппін) прагне зберегти міцний союз із Вашингтоном за президента Дональда Трампа.

Своєю чергою, Державний секретар США Марко Рубіо і американський міністр оборони Піт Хегсет запевнили своїх філіппінських колег про "непохитні" союзницькі відносини між двома країнами.

"США продовжують тісно співпрацювати з Філіппінами і, як і раніше, віддані підтримці міцного альянсу, заснованого на спільних стратегічних інтересах і демократичних цінностях", - ідеться в останньому звіті.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Філіппіни та Китай знову сперечалися про кордони в Південно-Китайському морі.

Зокрема, КНР визначив "базову лінію територіальних вод" навколо мілини, яку Пекін називає островом Хуан'янь. Ця мілина є ключовою в суперечці між країнами з приводу суверенітету і прав на рибальство.

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