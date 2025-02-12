Головнокомандувачі військ США і Філіппін обговорили розширення спільних навчань
У вівторок, 11 лютого, генерали збройних сил США і Філіппін провели телефонну розмову. Вони обговорили шляхи збільшення "масштабу і можливостей" спільних навчань в умовах тривалої напруженості з Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Крім спільних навчань, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун і його філіппінський колега Ромео Браунер-молодший обговорили ініціативи з модернізації збройних сил та об'єкти на Філіппінах, до яких може отримати доступ американська армія.
Ця розмова стала останньою на цей момент взаємодією між США і Філіппінами, оскільки Маніла (столиця Філіппін) прагне зберегти міцний союз із Вашингтоном за президента Дональда Трампа.
Своєю чергою, Державний секретар США Марко Рубіо і американський міністр оборони Піт Хегсет запевнили своїх філіппінських колег про "непохитні" союзницькі відносини між двома країнами.
"США продовжують тісно співпрацювати з Філіппінами і, як і раніше, віддані підтримці міцного альянсу, заснованого на спільних стратегічних інтересах і демократичних цінностях", - ідеться в останньому звіті.
Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Філіппіни та Китай знову сперечалися про кордони в Південно-Китайському морі.
Зокрема, КНР визначив "базову лінію територіальних вод" навколо мілини, яку Пекін називає островом Хуан'янь. Ця мілина є ключовою в суперечці між країнами з приводу суверенітету і прав на рибальство.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.