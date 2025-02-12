ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Главнокомандующие войсками США и Филиппин обсудили расширение совместных учений

Среда 12 февраля 2025 03:40
UA EN RU
Главнокомандующие войсками США и Филиппин обсудили расширение совместных учений Фото: в США заверили о "непоколебимых" союзнических отношениях между странами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 11 февраля, генералы вооруженных сил США и Филиппин провели телефонный разговор. Они обсудили пути увеличения "масштаба и возможностей" совместных учений в условиях сохраняющейся напряженности с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме совместных учений, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и его филиппинский коллега Ромео Браунер-младший обсудили инициативы по модернизации вооруженных сил и объектах на Филиппинах, к которым можем получить доступ американская армия.

Этот разговор стал последним на данный момент взаимодействием между США и Филиппинами, поскольку Манила (столица Филиппин) стремится сохранить прочный союз с Вашингтоном при президенте Дональде Трампе.

В свою очередь Государственный секретарь США Марко Рубио и американский министр обороны Пит Хегсет заверили своих филиппинских коллег о "непоколебимых" союзнических отношениях между двумя странами.

"США продолжают тесно сотрудничать с Филиппинами и по-прежнему привержены поддержанию прочного альянса, основанного на общих стратегических интересах и демократических ценностях", - говорится в последнем отчете.

Напомним, что в ноябре 2024 года Филиппины и Китай вновь спорили о границах в Южном-Китайском море.

В частности, КНР определил "базовую линию территориальных вод" вокруг отмели, которую Пекин называет островом Хуанъянь. Данная отмель является ключевой в споре между странами по поводу суверенитета и прав на рыболовство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Филиппины
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
DAILY
Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право