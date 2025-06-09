Головний удар РФ вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів, - Ігнат

У ніч проти 9 червня Росія здійснила один з наймасштабніших масованих ударів по території України за останній час.
Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Ігната, головна ціль атаки - один з оперативних аеродромів.
"Ми говоримо зараз про засоби повітряного нападу в цілому. Масований удар. Один із найбільших, який завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, був атакований противником", - заявив Ігнат.
Він наголосив, що окупанти використовували різні типи озброєння для завдання ударів, зокрема ракети та дрони.
Наразі не відомо, про який саме аеродром йдеться.
Російська Федерація у ніч на понеділок, 9 червня, завдала комбінованого удару по території України. Росіяни запускали балістику, крилаті ракети та ударні дрони.
Вже о 04:00 стало відомо про пуски декількох груп крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про зліт Ту-95 МС. Спочатку також повідомлялось, що вони рухаються у напрямку Києва. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що ті були помічені у Житомирській області курсом на Рівненщину.
У ніч на 9 червня польська армія підіймала у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.
Сили оборони Польщі повідомили, що залучали "всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні". Зокрема, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Детальніше про обстріл РФ 9 червня у матеріалі РБК-Україна.
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