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Главный удар РФ ночью был направлен на один из оперативных аэродромов, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 9 июня Россия осуществила один из самых масштабных массированных ударов по территории Украины за последнее время.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Игната, главная цель атаки - один из оперативных аэродромов.

"Мы говорим сейчас о средствах воздушного нападения в целом. Массированный удар. Один из крупнейших, который наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, был атакован противником", - заявил Игнат.

Он отметил, что оккупанты использовали различные типы вооружения для нанесения ударов, в частности ракеты и дроны.

Пока не известно, о каком именно аэродроме идет речь.

Атака России на Украину

Российская Федерация в ночь на понедельник, 9 июня, нанесла комбинированный удар по территории Украины. Россияне запускали баллистику, крылатые ракеты и ударные дроны.

Уже в 04:00 стало известно о пусках нескольких групп крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о взлете Ту-95 МС. Сначала также сообщалось, что они движутся в направлении Киева. Однако впоследствии Воздушные силы уточнили, что те были замечены в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

В ночь на 9 июня польская армия поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Силы обороны Польши сообщили, что привлекали "все доступные ресурсы и средства, имеющиеся в их распоряжении". В частности, были приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Подробнее об обстреле РФ 9 июня в материале РБК-Украина.

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