Головний удар РФ вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів, - Ігнат
У ніч проти 9 червня Росія здійснила один з наймасштабніших масованих ударів по території України за останній час.
Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Ігната, головна ціль атаки - один з оперативних аеродромів.
"Ми говоримо зараз про засоби повітряного нападу в цілому. Масований удар. Один із найбільших, який завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, був атакований противником", - заявив Ігнат.
Він наголосив, що окупанти використовували різні типи озброєння для завдання ударів, зокрема ракети та дрони.
Наразі не відомо, про який саме аеродром йдеться.
Атака Росії на Україну
Російська Федерація у ніч на понеділок, 9 червня, завдала комбінованого удару по території України. Росіяни запускали балістику, крилаті ракети та ударні дрони.
Вже о 04:00 стало відомо про пуски декількох груп крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про зліт Ту-95 МС. Спочатку також повідомлялось, що вони рухаються у напрямку Києва. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що ті були помічені у Житомирській області курсом на Рівненщину.
У ніч на 9 червня польська армія підіймала у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.
Сили оборони Польщі повідомили, що залучали "всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні". Зокрема, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Детальніше про обстріл РФ 9 червня у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.