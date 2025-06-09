Головний удар РФ вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів, - Ігнат

У ніч проти 9 червня Росія здійснила один з наймасштабніших масованих ударів по території України за останній час.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Ігната, головна ціль атаки - один з оперативних аеродромів.

"Ми говоримо зараз про засоби повітряного нападу в цілому. Масований удар. Один із найбільших, який завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, був атакований противником", - заявив Ігнат.

Він наголосив, що окупанти використовували різні типи озброєння для завдання ударів, зокрема ракети та дрони.

Наразі не відомо, про який саме аеродром йдеться.