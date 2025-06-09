Главный удар РФ ночью был направлен на один из оперативных аэродромов, - Игнат

В ночь на 9 июня Россия осуществила один из самых масштабных массированных ударов по территории Украины за последнее время.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Игната, главная цель атаки - один из оперативных аэродромов.

"Мы говорим сейчас о средствах воздушного нападения в целом. Массированный удар. Один из крупнейших, который наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, был атакован противником", - заявил Игнат.

Он отметил, что оккупанты использовали различные типы вооружения для нанесения ударов, в частности ракеты и дроны.

Пока не известно, о каком именно аэродроме идет речь.