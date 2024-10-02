Головний тренер середняка УПЛ отримав приз туру: він зупинив "Шахтар"

За підсумками 8-го туру Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам житомирського "Полісся" і рівненського "Вереса" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Вінгер "поліських вовків" Олексій Гуцуляк – футболіст звітного туру чемпіонату України. Він доклався до впевненої перемоги над львівськими "Карпатами" (3:1) на виїзді.
Гуцуляк записав до свого активу результативну передачу та гол. У середині першої половини він точним навісом знайшов голову Крушинського. Натомість перед перервою тандем житомирян обмінявся ролями – Гуцуляк на дальній стійці замкнув передачу Крушинського.
Натомість керманич "Вереса" Олег Шандрук – найкращий тренер 8-го туру. 41-річний фахівець привів підопічних до позитивного результату проти чинного чемпіона. Донецький "Шахтар" повів у рахунку після реалізованого Судаковим пенальті, але Кльоц під завісу поєдинку точним пострілом із лінії штрафного вирвав нічию для "Вереса" (1:1).
До символічної збірної потрапив ще один представник рівнян – воротар Андрій Кожухар. Далі в схемі 4-5-1 розташувалися оборонці Мірошніченко ("Карпати"), Джордан ("Зоря"), Михавко ("Динамо"), Мартинюк ("Олександрія"), півзахисники Гуцуляк, Крушинський (обидва – "Полісся"), Бражко ("Динамо"), Кльоц ("Верес"), Назаренко ("Полісся") та форвард Філіппов ("Олександрія").
До слова, раніше Ребров не викликав Ярмоленка на матчі Ліги націй.
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