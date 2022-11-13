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На головній площі у Мелітополі зник російський прапор (фото)

Фото: на головній площі у Мелітополі зник російський прапор (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На головній площі у Мелітополі зник російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА-Мелітополь.

"На головній площі у Мелітополі зникла рашистська ганчірка", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти відрапортували що це планове обслуговування флагштока.

Як повідомлялося, наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від російських загарбників, імовірно буде Мелітополь. Військові РФ вже будують там фортифікаційні споруди.

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Мелітополь