На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (фото)

На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь .

В то же время оккупанты отрапортовали, что это плановое обслуживание флагштока.

"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.

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