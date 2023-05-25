Головний конкурент Трампа на виборах у США озвучив свою позицію щодо війни в Україні

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом Дональда Трампа в боротьбі за пост президента США від Республіканської партії, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рона Дасантіса у першому після висунення своєї кандидатури на виборах інтерв'ю для Fox News .

Відповідаючи на запитання про те, яким буде його перший крок щодо війни Росії проти України, якщо він стане президентом США, Десантіс відповів ухильно, заявивши, що питання армії стало "дуже політизованим".

"Ми маємо повернути наші війська до фокусування на обов’язку, ключових цінностях і ключовій місії", - сказав він.

Десантіс додав, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. При цьому він наголосив, що війська США не мають бути втягненими в цю війну.

"Я б хотів побачити врегулювання цього (війни, - ред.). Я б не хотів бачити ширшої війни. Я думаю, абсолютно невідомо, як це (війна, ред.) буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити Сполучені Штати з їхніми військами втягненими у війну у Росії чи в Україні", - зазначив кандидат у президенти США.

Хто такий Десантіс

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс 24 травня подав заяву про висування своєї кандидатури в президенти. Він став головним суперником експрезидент США Дональда Трампа, який також висувається від Республіканської партії.

Попри ультраправі погляди, він викликав значний інтерес серед виборців як молодша версія Трампа.

Однак наразі невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з чинним главою США Джо Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори - праймеріз.

Позиція Десантіса щодо України

У середині березня Десантіс розкритикував адміністрацію Байдена за "чеки з відкритою сумою" для Києва, а також назвав американську допомогу вплутуванням у територіальну суперечку між Росією та Україною у той час, як у США є "багато інших важливих національних інтересів".

Після різкої реакції від соратників по партії Десантіс нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

Вибори у США: коли відбудуться і чому вони важливі для України

Наступні вибори в США відбудуться восени 2024 року. За пост президента боротимуться зокрема чинний глава країни Джо Байден, республіканець Дональд Трамп та Рон Десантіс, який нещодавно висунув свою кандидатуру також від Республіканської партії.

Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. А Десантіс своєю чергою робив суперечливі заяви про війну.

Варто зазначити, що у разі перемоги у виборах республіканця є загроза суттєвого зменшення військової допомоги Україні для боротьби проти агресії Росії.