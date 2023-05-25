Главный конкурент Трампа на выборах в США озвучил свою позицию по войне в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за пост президента США от Республиканской партии, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рона Дасантиса в первом после выдвижения своей кандидатуры на интервью для Fox News .

Отвечая на вопрос о том, каким будет его первый шаг по войне России против Украины, если он станет президентом США, Десантис ответил уклончиво, заявив, что вопрос армии стал "очень политизированным".

"Мы должны вернуть наши войскі к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", - сказал он.

Десантис добавил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что войска США не должны быть вовлечены в эту войну.

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны, - ред.). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война, - ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлеченными в войну в России или Украине", - отметил кандидат в президенты США.

Кто такой Десантис

Губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он стал главным соперником экс-президента США Дональда Трампа, также выдвигающегося от Республиканской партии.

Несмотря на ультраправые взгляды, он вызвал большой интерес среди избирателей как младшая версия Трампа.

Однако пока неизвестно, будет ли Десантис соревноваться за президентское кресло с действующим главой США Джо Байденом, поскольку сначала республиканцы должны провести внутрипартийные выборы - праймериз.

Позиция Десантиса по отношению к Украине

В середине марта Десантис раскритиковал администрацию Байдена за "чеки с открытой суммой" для Киева, а также назвал американскую помощь ввязыванием в территориальный спор между Россией и Украиной в то время, как у США есть "многие другие важные национальные интересы".

После резкой реакции от соратников по партии Десантис якобы изменил риторику о войне России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

Выборы в США: когда состоятся и почему они важны для Украины

Следующие выборы в США пройдут осенью 2024 года. За пост президента будут бороться, в частности, действующий глава страны Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и Рон Десантис, который недавно выдвинул свою кандидатуру также от Республиканской партии.

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. А Десантис в свою очередь делал противоречивые заявления о войне.

Следует отметить, что в случае победы в выборах республиканца есть угроза существенного уменьшения военной помощи Украине для борьбы против агрессии России.