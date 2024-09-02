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Головний хуліган Формули-1 нарвався на дискваліфікацію: хто його замінить

Фото: Кевін Магнуссен заробив і залікові, і штрафні очки в Монці (x.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорців

Пілот стайні Королеви автоспорту "Хаас" Кевін Магнуссен пропустить Гран-прі Азербайджану через систематичні дисциплінарні порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІА.

31-річний данець матиме зайвий відпочинок посеред сезону Формули-1. Баку 13-15 вересня він зможе відвідати лише в статусі глядача.

Магнуссен під час Гран-прі Італії зіткнувся з гонщиком "Альпін" П'єром Гаслі та отримав 10-секундний штраф. Тим не менше, пілот "Хааса" втримався в топ-10 за підсумками гонки та приніс у скарбничку команди 1 очко. Водночас стюарди нарахували 2 штрафні бали данцю.

У суперліцензії Магнуссена зібралося 12 пунктів за 12 місяців, тож він автоматично дискваліфікований на наступний етап чемпіонату. На Гран-прі Азербайджану основного пілота замінить резервіст Олівер Берман. Британець цьогоріч підміняв Карлоса Сайнса за кермом "Феррарі" в Саудівській Аравії та фінішував на 7-й позиції.

Хто такий Олівер Берман

Уродженець Челмсфорда, вихованець академії "Феррарі". Чемпіон італійської Формули-4 та ADAC Формули-4 (обидва титули – 2021).

Проводить другий сезон у Формулі-2 за "Прему". У дебютний рік здобув 3 перемоги, а цьогоріч виграв лише два спринти (Австрія, Італія). У 2023-му став тест-пілотом "Феррарі" та "Хааса", а в 2025 році буде основним гонщиком американської стайні.

Фанат кримінального серіалу "Пуститися берега" та футбольний уболівальник. Заради участі в молодіжній програмі Скудерії пішов зі школи в 16 років.

До слова, раніше "Альпін" назвала другого пілота на наступний сезон.

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Формула-1