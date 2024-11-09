Головний дипломат ЄС прибув до Києва

Як зазначив очільник дипломатії ЄС, це його останній візит в Україну на цій посаді.

"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - написав він.

Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі йог зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Фото: Боррель прибув до Києва (x.com/JosepBorrellF)