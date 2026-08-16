Головний держбанк Кремля спрогнозував програш РФ у "війні на виснаження"

Головний економіст банку економіст Андрій Клепач під час сесії Никитського клубу сказав, що санкції та західна блокада збільшують витрати російської економіки, а українські удари по портах, інфраструктурі, хімічних підприємствах та нафтозаводах завдають РФ дедалі більшої шкоди.

"Ми програємо економічну конкуренцію"

Клепач заявив, що Росія програє технологічну та економічну конкуренцію не лише США і Китаю, а в певних аспектах навіть Україні.

Він визнав, що українська економіка зазнала значних руйнувань та переживає демографічні проблеми. Водночас, за його словами, попри це українська економіка продовжує функціонувати завдяки значній фінансовій допомозі.

"Ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому, я вже сказав, ми її програємо не тільки Китаю і США, ми в чомусь її програємо Україні", - заявив Клепач.

Він також наголосив, що сподівання на крах української економіки не справдилися.

"Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають витрати", - сказав економіст.

Російська економіка перейшла до падіння

Клепач зазначив, що після економічного підйому, який спостерігався у Росії у 2023–2024 роках, у 2026 році економіка країни перейшла до падіння.

За його словами, різко скоротилися інвестиції, а цивільні галузі промисловості опинилися в рецесії. Серед них він назвав авіапромисловість, виробництво будівельних матеріалів, легку та харчову промисловість.

Додатковим фактором, за словами Клепача, стала жорстка грошово-кредитна політика Центрального банку РФ. Економіст вважає, що регулятор відповідальний щонайменше за половину економічного спаду.

Прогноз соціальної кризи у РФ

На думку економіста, сукупність цих проблем зрештою призведе Росію до "соціальної кризи". Він припустив, що це може статися в момент, коли такого розвитку подій ніхто особливо не очікуватиме.

Клепач порівняв можливий розвиток подій із революційними подіями 1917 року, зазначивши, що Лютнева революція також стала несподіванкою для багатьох.

Водночас він не прогнозує економічного краху Росії. За його словами, країна зможе уникнути повного економічного колапсу, але її відставання від інших держав продовжить зростати.

"Економічно ми не рухнемо, але і наше відставання буде наростати з усіма наслідками, що випливають", - підсумував Клепач.