Запит до Конгресу та членство в НАТО. Головні заяви Зеленського і Байдена після переговорів

Що сказав Зеленський

Потрібно перемогти Росію в повітрі

Зеленський заявив, що подібно до того, як Україна отримала перемогу на Чорному морі, вона тепер хоче перемогти Росію в повітрі.

"Це посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше. Той, хто контролює небо, контролює тривалість війни", - наголосив український лідер.

Про результати візиту в США

Зеленський відповів на питання журналістів, чи почув він в США те, що хотів. За його словами, він почув слова підтримки та отримав позитивні сигнали.

"Я багато розмовляв з представниками обох партій, і демократами, і республіканцями. І ті, і ті запевняли у підтримці, тож побачимо. Але у будь-якому разі ми ніколи не сумнівалися у підтримці нашого стратегічного партнера США. Ми впевнені, що підтримка продовжиться і Україна не залишиться віч-на-віч з таким терористом як РФ", - сказав президент України.

Чи готова Україна пожертвувати територіями

За словами Зеленського, Україна не може віддати росіянам свої території.

"Це просто нісенітниця і безглуздя", - наголосив він, додавши, що на тих територіях залишаються українці.

Що сказав Байден

Заклик до Конгресу США

Байден закликав Конгрес США ухвалити його запит на додаткове фінансування допомоги Україні. Він також засудив блокування з боку республіканців, дорікнувши, що цьому радіють лише в Росії.

"Росія та лояльні сторони в Москві святкували, коли республіканці минулого тижня проголосували за блокування допомоги Україні", - сказав президент США.

США хочуть, щоб Україна виграла війну

Байден заявив, що США хочуть, щоб Україна здобула перемогу у війні з РФ.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла війну. Це означає, що Україна буде суверенною, сильною державою, яка може захищати себе та стримувати агресії у майбутньому", - сказав американський президент.

Про вступ України в НАТО

За словами Байдена, майбутнє України в НАТО, але потрібно переконатися, що українці здобудуть перемогу у війні з РФ.

"Я пишаюся тим, який Альянс зараз сильний і єдиний. Я говорив із Путіним про "фінляндизацію" НАТО, натомість у нас сталася "натовізація" Фінляндії. Україна має майбутнє в НАТО. Але ми зазначали, що Україна стане членом, тільки ми маємо переконатися, що вони виграють війну", - заявив він.

Візит Зеленського в США

Зеленський прибув на початку цього тижня до Вашингтона на тлі "глухого кута" в американському Конгресі щодо запиту Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні. Республіканська партія блокує розгляд запиту президентської адміністрації, вимагаючи включення до неї фінансування захисту кордону США з Мексикою.

В ході візиту Зеленський зустрівся не лише з Байденом, але й з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Сенатори-республіканці за результатами зустрічі з Зеленським дали зрозуміти, що не змінили своєї позиції щодо допомоги Україні та хочуть поступок з боку Білого дому. Зокрема, і спікер Палати представників.

Також Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головним американським генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Крім того, український президент провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зустріч відбулася на тлі рішення МВФ переглянути програму співпраці з Україною та виділити наступний транш на майже 900 млн доларів.