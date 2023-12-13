Запит до Конгресу та членство в НАТО. Головні заяви Зеленського і Байдена після переговорів

Президент Володимир Зеленський завершив зустріч з американським лідером Джо Байденом у Білому домі. За результатами переговорів лідери держав провели прес-конференцію для журналістів.
РБК-Україна зібрало головні заяви Зеленського і Байдена після переговорів.
Зеленський заявив, що подібно до того, як Україна отримала перемогу на Чорному морі, вона тепер хоче перемогти Росію в повітрі.
"Це посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше. Той, хто контролює небо, контролює тривалість війни", - наголосив український лідер.
Зеленський відповів на питання журналістів, чи почув він в США те, що хотів. За його словами, він почув слова підтримки та отримав позитивні сигнали.
"Я багато розмовляв з представниками обох партій, і демократами, і республіканцями. І ті, і ті запевняли у підтримці, тож побачимо. Але у будь-якому разі ми ніколи не сумнівалися у підтримці нашого стратегічного партнера США. Ми впевнені, що підтримка продовжиться і Україна не залишиться віч-на-віч з таким терористом як РФ", - сказав президент України.
За словами Зеленського, Україна не може віддати росіянам свої території.
"Це просто нісенітниця і безглуздя", - наголосив він, додавши, що на тих територіях залишаються українці.
Байден закликав Конгрес США ухвалити його запит на додаткове фінансування допомоги Україні. Він також засудив блокування з боку республіканців, дорікнувши, що цьому радіють лише в Росії.
"Росія та лояльні сторони в Москві святкували, коли республіканці минулого тижня проголосували за блокування допомоги Україні", - сказав президент США.
Байден заявив, що США хочуть, щоб Україна здобула перемогу у війні з РФ.
"Ми хочемо, щоб Україна виграла війну. Це означає, що Україна буде суверенною, сильною державою, яка може захищати себе та стримувати агресії у майбутньому", - сказав американський президент.
За словами Байдена, майбутнє України в НАТО, але потрібно переконатися, що українці здобудуть перемогу у війні з РФ.
"Я пишаюся тим, який Альянс зараз сильний і єдиний. Я говорив із Путіним про "фінляндизацію" НАТО, натомість у нас сталася "натовізація" Фінляндії. Україна має майбутнє в НАТО. Але ми зазначали, що Україна стане членом, тільки ми маємо переконатися, що вони виграють війну", - заявив він.
Зеленський прибув на початку цього тижня до Вашингтона на тлі "глухого кута" в американському Конгресі щодо запиту Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні. Республіканська партія блокує розгляд запиту президентської адміністрації, вимагаючи включення до неї фінансування захисту кордону США з Мексикою.
В ході візиту Зеленський зустрівся не лише з Байденом, але й з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Сенатори-республіканці за результатами зустрічі з Зеленським дали зрозуміти, що не змінили своєї позиції щодо допомоги Україні та хочуть поступок з боку Білого дому. Зокрема, і спікер Палати представників.
Також Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головним американським генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
Крім того, український президент провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зустріч відбулася на тлі рішення МВФ переглянути програму співпраці з Україною та виділити наступний транш на майже 900 млн доларів.
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