Запрос к Конгрессу и членство в НАТО. Главные заявления Зеленского и Байдена после переговоров

Что сказал Зеленский

Нужно победить Россию в воздухе

Зеленский заявил, что подобно тому, как Украина одержала победу на Черном море, она теперь хочет победить Россию в воздухе.

"Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны", - подчеркнул украинский лидер.

О результатах визита в США

Зеленский ответил на вопрос журналистов, услышал ли он в США то, что хотел. По его словам, он услышал слова поддержки и получил позитивные сигналы.

"Я много разговаривал с представителями обеих партий, и демократами, и республиканцами. И те, и те уверяли в поддержке, так что увидим. Но в любом случае мы никогда не сомневались в поддержке нашего стратегического партнера США. Мы уверены, что поддержка продолжится и Украина не останется один на один с таким террористом как РФ", - сказал президент Украины.

Готова ли Украина пожертвовать территориями

По словам Зеленского, Украина не может отдать россиянам свои территории.

"Это просто чушь и бессмыслица", - подчеркнул он, добавив, что на тех территориях остаются украинцы.

Что сказал Байден

Призыв к Конгрессу США

Байден призвал Конгресс США утвердить его запрос на дополнительное финансирование помощи Украине. Он также осудил блокирование со стороны республиканцев, упрекнув, что этому радуются только в России.

"Россия и лояльные стороны в Москве праздновали, когда республиканцы на прошлой неделе проголосовали за блокирование помощи Украине", - сказал президент США.

США хотят, чтобы Украина выиграла войну

Байден заявил, что США хотят, чтобы Украина одержала победу в войне с РФ.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Это означает, что Украина будет суверенным, сильным государством, которое может защищать себя и сдерживать агрессию в будущем", - сказал американский президент.

О вступлении Украины в НАТО

По словам Байдена, будущее Украины в НАТО, но нужно убедиться, что украинцы одержат победу в войне с РФ.

"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о "финляндизации" НАТО, вместо этого у нас произошла "натовизация" Финляндии. У Украины есть будущее в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", - заявил он.

Визит Зеленского в США

Зеленский прибыл в начале этой недели в Вашингтон на фоне "тупика" в американском Конгрессе по поводу запроса Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине. Республиканская партия блокирует рассмотрение запроса президентской администрации, требуя включения в нее финансирования защиты границы США с Мексикой.

В ходе визита Зеленский встретился не только с Байденом, но и с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Сенаторы-республиканцы по результатам встречи с Зеленским дали понять, что не изменили свою позицию касательно помощи Украине и хотят уступок со стороны Белого дома. В частности, и спикер Палаты представителей.

Также Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и главным американским генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Кроме того, украинский президент провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Встреча состоялась на фоне решения МВФ пересмотреть программу сотрудничества с Украиной и выделить следующий транш почти на 900 млн долларов.