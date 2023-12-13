Запрос к Конгрессу и членство в НАТО. Главные заявления Зеленского и Байдена после переговоров

Президент Владимир Зеленский завершил встречу с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. По результатам переговоров лидеры государств провели пресс-конференцию для журналистов.
РБК-Украина собрало главные заявления Зеленского и Байдена после переговоров.
Зеленский заявил, что подобно тому, как Украина одержала победу на Черном море, она теперь хочет победить Россию в воздухе.
"Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны", - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский ответил на вопрос журналистов, услышал ли он в США то, что хотел. По его словам, он услышал слова поддержки и получил позитивные сигналы.
"Я много разговаривал с представителями обеих партий, и демократами, и республиканцами. И те, и те уверяли в поддержке, так что увидим. Но в любом случае мы никогда не сомневались в поддержке нашего стратегического партнера США. Мы уверены, что поддержка продолжится и Украина не останется один на один с таким террористом как РФ", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, Украина не может отдать россиянам свои территории.
"Это просто чушь и бессмыслица", - подчеркнул он, добавив, что на тех территориях остаются украинцы.
Байден призвал Конгресс США утвердить его запрос на дополнительное финансирование помощи Украине. Он также осудил блокирование со стороны республиканцев, упрекнув, что этому радуются только в России.
"Россия и лояльные стороны в Москве праздновали, когда республиканцы на прошлой неделе проголосовали за блокирование помощи Украине", - сказал президент США.
Байден заявил, что США хотят, чтобы Украина одержала победу в войне с РФ.
"Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Это означает, что Украина будет суверенным, сильным государством, которое может защищать себя и сдерживать агрессию в будущем", - сказал американский президент.
По словам Байдена, будущее Украины в НАТО, но нужно убедиться, что украинцы одержат победу в войне с РФ.
"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о "финляндизации" НАТО, вместо этого у нас произошла "натовизация" Финляндии. У Украины есть будущее в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", - заявил он.
Зеленский прибыл в начале этой недели в Вашингтон на фоне "тупика" в американском Конгрессе по поводу запроса Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине. Республиканская партия блокирует рассмотрение запроса президентской администрации, требуя включения в нее финансирования защиты границы США с Мексикой.
В ходе визита Зеленский встретился не только с Байденом, но и с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Сенаторы-республиканцы по результатам встречи с Зеленским дали понять, что не изменили свою позицию касательно помощи Украине и хотят уступок со стороны Белого дома. В частности, и спикер Палаты представителей.
Также Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и главным американским генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.
Кроме того, украинский президент провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Встреча состоялась на фоне решения МВФ пересмотреть программу сотрудничества с Украиной и выделить следующий транш почти на 900 млн долларов.
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