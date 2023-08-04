Головне - це політичні наслідки. Юсов прокоментував атаки дронів на Москву

Нещодавні атаки дронів на Москву важливі через те, що показали слабкість режиму російського диктатора Володимира Путіна та зробили РФ антирекламу, як продавцю зброї.

Про це під час телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає РБК-Україна .

За його словами, необхідно аналізувати не цілі таких атак, а наслідки.

"Що побачив цілий світ? Що режим Путіна, його путінська Росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю і навіть об’єкти, які пов’язані з їхнім сектором безпеки і оборони", - сказав Юсов.

Він наголосив, що це є "великою антирекламою" для РФ як постачальника зброї, а також систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

"Я думаю, що після останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєнь значно впала і похитнулась. Навряд чи після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів", - заявив Юсов.

Атака дронів на Москву

В ніч на 1 серпня в Москву вкотре атакували дронами-камікадзе - один з безпілотників вдарив в одну з веж "Москва-Сіті". 30 липня дрони також атакували цей бізнес-центр, де розташовуються офіси трьох російських міністерств.

The New York Times писали, що атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.

Докладніше про останню атаку дронів на Москву - у матеріалі РБК-Україна.

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