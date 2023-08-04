Главное - это политические последствия. Юсов прокомментировал атаки дронов на Москву

Недавние атаки дронов на Москву важны потому, что показали слабость режима российского диктатора Владимира Путина и сделали РФ антирекламу как продавцу оружия.

Об этом во время телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает РБК-Украина .

По его словам, необходимо анализировать не цели подобных атак, а последствия.

"Что увидел целый мир? Что режим Путина, его путинская Россия не способна защитить собственную территорию, собственную столицу и даже объекты, связанные с их сектором безопасности и обороны", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что это "большая антиреклама" для РФ как поставщика оружия, а также систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Я думаю, что после последних событий их стоимость условно на международном рынке вооружений значительно упала и пошатнулась. Вряд ли после такой рекламы кто-нибудь захочет что-то покупать у рашистов", - заявил Юсов.

Атака дронов на Москву.

В ночь на 1 августа в Москву раз атаковали дронами-камикадзе - один из беспилотников ударил в одну из башен "Москва-Сити". 30 июля дроны также атаковали этот бизнес-центр, где размещаются офисы трех российских министерств.

The New York Times писали, что атаки дронов на Москву и другие регионы Россииснижают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

Подробнее о последней атаке дронов на Москву - в материале РБК-Украина .

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