"Головна ціль". В ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на Агрегатному заводі у Вовчанську

За його словами, завод є головною ціллю ворога, і російські війська використовують усі доступні засоби озброєння, зокрема важкі вогнеметні системи та керовані авіабомби.

"Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта", - заявив Саранцев.

Саранцев зазначив, що тактичних або стратегічних переваг від захоплення заводу противник не отримує, однак втрата об'єкта стала для нього сильним іміджевим ударом.

"Ворог застосовує і важку вогнеметну систему, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він те нищить", - додав він.