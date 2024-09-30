"Главная цель". В ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации на Агрегатном заводе в Волчанске

По его словам, завод является главной целью врага, и российские войска используют все доступные средства вооружения, в частности тяжелые огнеметные системы и управляемые авиабомбы.

"Враг какой-то тактической или стратегической цели не имеет. Но вместе с этим это для него был очень мощный имиджевый удар, потеря этого объекта", - заявил Саранцев.

Саранцев отметил, что тактических или стратегических преимуществ от захвата завода противник не получает, однако потеря объекта стала для него сильным имиджевым ударом.

"Враг применяет и тяжелую огнеметную систему, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике, когда то, что ему не досталось, он то уничтожает", - добавил он.