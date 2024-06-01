Головна подія у світі спорту. Коли та де відбудеться Олімпіада 2024

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Париж – столиця спорту. Головні локації Олімпіади

З 26 липня до 11 серпня 2024 Франція прийматиме ХХХІІІ літні Олімпійські ігри. Для країни це буде втретє за історію сучасних змагань.

Примітно, що з останньої Олімпіади в Парижі минуло рівно 100 років – вони відбулися у 1924-му, а до того – в 1920 році. Крім того, у французьких містах три рази проходили зимові Ігри.

Кандидатами на проведення Олімпіади-2024 також були Гамбург, Будапешт, Рим та Лос-Анджелес. Згодом європейські міста відкликали свої заявки через різні причини, а Лос-Анджелес був Обраний містом-господарем наступних літніх Ігор у 2028 році.

Більшість спортивних змагань та активностей для вболівальників проходитимуть у Парижі та локаціях, які розташовані у столичному окрузі (Сен-Дені, Ле-Бурже, Нантер, Версаль і Вер-сюр-Марн).

Фото: Олімпійські ігри в 1924 році на стадіоні Ів дю Мануар (facebook.com/Paris2024)

Спортивні заходи також заплановані у більш віддалених регіонах, наприклад, у місті Лілль за 225 км від Парижу та Марселі (430 км). А змагання з серфінгу відбудуться за 15,6 тис. км – на тихоокеанському острові Таїті, що входить до складу заморської території країни Французька Полінезія.

Зони, де розташовані олімпійські об'єкти:

Гранд Париж

Центральна зона Парижу

Версальська зона (кінний спорт, велогонки, гольф біля палацу Версаль)

За містом (вітрильний спорт у Марселі, серфінг у Теахупоо на Таїті, веслування та гребний слалом у Вер-сюр-Марн)

Футбольні стадіони (Париж, Марсель, Тулуза, Ніцца, Бордо, Ліон, Нант, Сент-Етьєн)

Зазначимо, літні Паралімпійські ігри-2024 також прийматиме Париж. Вони триватимуть з 28 серпня по 8 вересня.

Вперше у світі. Церемонія відкриття на воді

День відкриття Олімпійських ігор-2024, 26 липня, обіцяє стати видовищною подією. Вперше захід пройде на воді замість традиційного олімпійського стадіону.

Вздовж річки Сена встановлять трибуни, на яких зможуть розміститися сотні тисяч глядачів. Парад спортсменів на човнах пропливе маршрутом довжиною 6 км із видом на визначні пам'ятки Парижа. Трибуни простягнуться від бібліотеки Франсуа Міттерана до Ейфелевої вежі. Буде залучено близько 160 човнів. Також подію транслюватимуть на 80 гігантських екранах вздовж маршруту.

Церемонію відкриття Олімпіади зможуть побачити наживо 300 тисяч людей. Безкоштовний вхід для глядачів буде за спеціальними запрошеннями.

Офіційні протокольні заходи Ігор відбудуться у садах Трокадеро неподалік від Ейфелевої вежі після завершення параду на воді. ХХХІІІ Олімпійські ігри урочисто відкриє президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: макет олімпійських зон і Парижі (x.com/Paris2024)

Символи Олімпіади-2024

"Візитівка" Парижу, Ейфелева вежа, мала стати головним символом літньої Олімпіади, адже спочатку організатори планували нанести її зображення на емблему Ігор.

Проте остаточним логотипом обрали поєднання обрисів олімпійського вогню та жіночого образу Маріанни, яка є втіленням Французької Республіки.

Зображення жіночого обличчя на емблемі є даниною пам'яті про літню Олімпіаду-1900 в Парижі, коли у змаганнях вперше взяли участь жінки.

Однак Ейфелева вежа все ж буде важливою частиною події. До Олімпіади на пам'ятці встановлять п'ять переплетених кілець – синє, жовте, чорне, зелене і червоне, що символізують 5 континентів-учасників Ігор. Їх розмістять приблизно на 60 метрів від землі, між першим і другим поверхами.

До того ж частинки конструкції вежі використали при створенні медалей для олімпійців. Шестикутні жетони, що вбудовані на лицьовій стороні золотих, срібних та бронзових медалей, були взяті із залізних балок та інших частин Ейфелевої вежі, замінених під час реконструкції.

Фото: медалі на Олімпіаді 2024 (x.com/Paris2024)

На зворотному боці медалей зображено грецьку богиню перемоги Ніку, що мчить вперед.

На медалях Паралімпійських ігор зображено вид на Ейфелеву вежу знизу та нанесено шрифтом Брайля напис "Париж 2024" – на честь француза Луї Брайля, який винайшов систему читання й письма для людей із вадами зору.

Залучення молоді та гендерна рівність. На Іграх-2024 побільшає видів спорту

Програма літніх Олімпійських ігор 2024 року включатиме 32 види спорту, в яких розіграють 329 медалей.

До 28 традиційних видів спорту літньої Олімпіади додано ще 4:

брейкінг (брейк-данс)

скейтбординг

спортивне скелелазіння

серфінг

Брейкданс дебютує на цьогорічних Іграх, а змагання з серфінгу, скейтбордингу та скелелазінню вперше потрапили до переліку олімпійських видів спорту в 2020 році. В організаційному комітеті Олімпіади наголосили, що впровадження цих змагань має на меті зробити Ігри гендерно збалансованими та орієнтованими на молодь.

Змагання з брейкдансу проходитимуть як для жіночих, так і для чоловічих команд з однаковою кількістю учасників. Брейкданс вперше був представлений на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі в 2018 році. Після успіху на Іграх в Аргентині брейкінг додали до програми Олімпіади в Парижі 2024.

У спортивному скелелазінні змагання для "комбінованих" команд замінили окремими змаганнями для кожної статі. Також цей вид спорту більш орієнтований на молодих людей, адже серед спортсменів 39% молодші за 18 років. Скелелазіння також вперше було представлене на юнацьких Іграх в Аргентині. Видовищність та напруга цього виду спорту відкрили йому шлях до Олімпіади-2020 в Токіо, а тепер – до Парижу.

Змагання з серфінгу відбуватимуться протягом 4-х днів Олімпіади, але на величезній відстані від осередку Ігор. Спортсмени демонструватимуть свою вправність на пляжі Теахупоо на Таїті. Це місце відоме своїми гігантськими хвилями, які можуть сягати 7 метрів.

Скейтбординг – ще один популярний вид спорту серед молоді вперше був доданий до програми Олімпійських ігор у 2020-му. На цьогорічній Олімпіаді в Парижі спортсмени робитимуть трюки на центральній площі Парижу Place de La Concorde (площа Згоди).

Учасники Олімпіади. Чи будуть РФ та Білорусь

На літні Ігри-2024 у Франції з'їдуться близько 10,5 тисяч спортсменів з усіх куточків світу. Національні комітети зі 158 країн кваліфікували своїх атлетів на Олімпіаду.

Найбільша олімпійська збірна у США – 523 спортсмени. Країна-господарка Франція відправляє на змагання 503 атлети. У трійці лідерів за кількістю учасників національної збірної – Австралія (399). Від Німеччини в Париж поїдуть 335 олімпійців, від Китаю – 326, від Великої Британії – 270.

Станом на 31 травня 2024, 102 українські спортсмени отримали ліцензії на Олімпіаду у 22 видах змагань.

Фото: в Олімпіаді братимуть участь понад 10 тис. спортсменів (x.com/Paris2024)

Участь Росії та Білорусі на Іграх-2024 стала предметом активних дискусій. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні та Європі вимагали заборони для спортсменів із цих країн.

Врешті Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив російських та білоруських атлетів від Олімпіади в Парижі, проте вони зможуть брати участь у нейтральному статусі та лише в індивідуальних видах змагань.

Крім того, окремі нейтральні спортсмени повинні бути схвалені міжнародною федерацією кожного виду спорту. Таким чином, атлети, які підтримують війну не допускатимуться до Олімпіади-2024. Це правило також поширюється й на персонал збірних.

Російські та білоруські олімпійці не братимуть участь у церемонії відкриття, їм заборонено використовувати прапор, гімн своїх країн. Також делегації країн не вноситимуть до списку офіційних медалей.

Вони будуть зобов'язані на Іграх використовуватиме прапор із зображенням емблеми AIN (Athlеtes Individuels Neutres – з фр. індивідуальний нейтральний спортсмен) і інструментальний гімн, затверджений МОК.

При підготовці використовувалися: офіційний портал Олімпійських ігор, публікації видань ВВС, France24, інформація з Wikipedia.