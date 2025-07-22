Головна ознака під час ходьби, яка вказує, що взуття неправильного розміру

Під час прогулянки чи щоденного бігу багато хто навіть не здогадується, що дискомфорт у ногах може бути не просто втомою, а ознакою неправильно підібраного взуття. Навіть незначні сигнали не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Набряки ніг

Доктор Джеффрі Флемінг розповів, якщо ви схильні до набряків, то варто розглянути можливість придбання трохи більшого взуття. Спочатку варто придбати взуття на пів розміру більше. Ви також можете спробувати взуття більшої ширини.

"Якщо ви тримаєте великий палець горизонтально, то вам потрібно мати трохи вільного місця між ступнями та взуттям, щоб взуття не натирало", - додав медик.

Крім того, якщо ви помічаєте тисняву під час примірки кросівок, це саме по собі є ознакою того, що слід підібрати більший розмір.

У ситуації, коли ви не можете купити нову пару кросівок, ви можете просто зашнурувати їх трохи вільніше, ніж зазвичай.

Набряк ніг може виникати незалежно від того, чи ви бігаєте, ходите чи просто цілий день на ногах на роботі. Особливо часто це трапляється, коли спекотно та волого.

Після бігу або прогулянки ви також можете зняти взуття та натиснути двома пальцями на внутрішню кістку щиколотки, де ви бачите невеликий горбок - це звичайне місце, де можна побачити набряк.

Занадто маленькі кросівки можуть порушити кровообіг

Коли ваше взуття занадто тісне, це може спричинити реальні проблеми, окрім дискомфорту. По-перше, може порушитись кровообіг.

Тісне взуття здавлює кровоносні судини на стопі та гомілці, ускладнюючи нормальний кровотік. Здавлення нервів може викликати оніміння, поколювання або навіть біль.

Також виникне недостатнє постачання кисню, коли кров погано циркулює, а клітини стопи не отримують достатньо кисню та поживних речовин.

Можливі наслідки: