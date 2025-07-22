Главный признак во время ходьбы, который указывает, что обувь неправильного размера

Во время прогулки или ежедневного бега многие даже не догадываются, что дискомфорт в ногах может быть не просто усталостью, а признаком неправильно подобранной обуви. Даже незначительные сигналы нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost .

Отеки ног

Доктор Джеффри Флеминг рассказал, если вы склонны к отекам, то стоит рассмотреть возможность приобретения немного большей обуви. Сначала стоит приобрести обувь на полразмера больше. Вы также можете попробовать обувь большей ширины.

"Если вы держите большой палец горизонтально, то вам нужно иметь немного свободного места между ступнями и обувью, чтобы обувь не натирала", - добавил медик.

Кроме того, если вы замечаете давку во время примерки кроссовок, это само по себе является признаком того, что следует подобрать больший размер.

В ситуации, когда вы не можете купить новую пару кроссовок, вы можете просто зашнуровать их немного свободнее, чем обычно.

Отек ног может возникать независимо от того, бегаете ли вы, ходите или просто целый день на ногах на работе. Особенно часто это случается, когда жарко и влажно.

После бега или прогулки вы также можете снять обувь и нажать двумя пальцами на внутреннюю кость лодыжки, где вы видите небольшой бугорок - это обычное место, где можно увидеть отек.

Слишком маленькие кроссовки могут нарушить кровообращение

Когда ваша обувь слишком тесная, это может вызвать реальные проблемы, кроме дискомфорта. Во-первых, может нарушиться кровообращение .

Тесная обувь сдавливает кровеносные сосуды на стопе и голени, затрудняя нормальный кровоток. Сдавливание нервов может вызвать онемение, покалывание или даже боль.

Также возникнет недостаточное снабжение кислородом, когда кровь плохо циркулирует, а клетки стопы не получают достаточно кислорода и питательных веществ.

Возможные последствия: