Голови МЗС 27 країн ЄС узгодили місію на кордоні Вірменії та Азербайджану: що відомо

"Сьогодні Рада прийняла рішення направити до 40 експертів ЄС вздовж вірменської сторони міжнародного кордону з Азербайджаном з метою моніторингу, аналізу та звітності щодо ситуації в регіоні", - наголошується в ньому.

ЄС наголошує, що рішення про створення громадянської місії в регіон було прийняте після зустрічі 6 жовтня у Празі між лідерами Азербайджану, Вірменії, Франції та голови Євроради і "спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в цьому районі, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами".

"Направлення ЄС до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямовано на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу процес врегулювання конфлікту. Це ще один доказ повної прихильності ЄС сприянню кінцевій меті досягнення стійкого миру на Південному Кавказі", - заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Відомо, що експерти з моніторингу будуть тимчасово направлені зі складу Місії Спостерігачів Європейського Союзу у Грузії (МСЄС у Грузії).

"МСЄС робить оперативні кроки, щоб не вплинути на її можливості моніторингу в Грузії", - йдеться у повідомленні.

При цьому моніторингова місія матиме тимчасовий характер і "не триватиме понад два місяці".