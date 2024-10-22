У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тисяч доларів, а в її сина - паспорт РФ

Так, під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина - інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

Повідомляється, що син посадовиці оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів жінка оформила на свого сина 3 незадекларовані квартири.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 млн грн.

Крім того, встановлено, що у 2023 році вона оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соцвиплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Розслідування триває.

Корупція в МСЕК