Голова Верховного суду про затримання Князєва: сприйнято було дуже болюче

"Вже чотири місяці, як сталась ця подія. Ми багато про це говорили, коли відсторонювали від посади Князєва, коли обирали нового голову, повторюватись би не хотілось. Якщо коротко - сприйнято було дуже болюче", - сказав Кравченко.

Однак, за його словами, суддівський колектив розуміє свій обов’язок перед суспільством і державою, який полягає у здійсненні правосуддя.

"Я на це спрямовую колектив. Ми хочемо переступити цю історію та рухатись далі. Якщо ви подивитесь на роботу Верховного Суду, ми повністю виконуємо свої функції. Я навіть був здивований, що порівняно з довоєнним 2021 роком, у 2023 році у нас всього на 7% менше надходжень справ. При цьому випадки коли суддям Верховного Суду заявляють відводи є поодинокими", - зазначив голова ВС.

Кравченко також додав, що судді повинні працювати, якщо вони не заплямовані. Тому, за його словами, треба думати про майбутнє і про те, щоб таких випадків більше не траплялося.

"Для судової системи це дуже прикрий випадок, але для розвитку України як демократичної держави є певний позитив. Ніхто в Україні вже не скаже, що у нас є недоторкані. Якщо людина, яка обіймала таку посаду може бути затримана та взята під варту, то, сподіваюсь, що це буде свого роду імунітет на довгі роки. Також це позитивна оцінка роботи реформованих правоохоронних органів", - наголосив Кравченко.

Крім того, він вважає, що цей випадок дає підстави для удосконалення роботи Верховного суду, зокрема, Великої Палати. У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкта про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", зокрема, щодо організації роботи Великої Палати.

За словами Кравченка, в рамках обговорення цього законопроєкту можна запровадити запобіжники, які дозволять уникнути повторення подібних історій. Наприклад, якщо органами слідства та судом буде встановлено, що Князєв використовував посаду голови Верховного суду для впливу на суддів, то я готовий виступити з ініціативою про те, щоб Голова Верховного суду не входив до складу Великої Палати.

"Ці та інші питання ми будемо обговорювати на пленумі Верховного суду, проведення якого планується на початку жовтня цього року", - додав голова ВС.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

26 травня новим головою Верховного суду обрали голову Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів зі 148 можливих.