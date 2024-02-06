Голова СБУ відреагував на скандал з Bihus.info: дії співробітників спецслужби неприпустимі

Зауважмо, що свій коментар Малюк оприлюднив після того, як сьогодні Верховна Рада викликала його для доповіді через стеження за журналістами Bihus.Info.

Що сказав голова СБУ

Спочатку у своїй заяві він нагадав про здобутки СБУ на фронті та успішні операції спецслужб як на окупованих територіях, так і в тилу окупантів - у РФ. А після чого висловив обурення діями "окремих співробітників" Департаменту захисту нацдержавності.

"За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів", - заявив Малюк.

Він наголосив, що такі дії представників ДЗНД "є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень".

"Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ", - нагадав Малюк.

"Моя позиція однозначна - не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання", - додав Малюк.

Скандал з прослуховуванням Bihus.Info.

Нагадаємо, раніше Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, а згодом його підхопили в мережі, де члени команди Bihus.Info під час корпоративу в одному із заміських комплексів Києва нібито вживають наркотичні речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео та повідомив що на відео не журналісти, а оператори і повідомив, що ті працівники, які вживали заборонені речовини, звільнені.

Крім того, він заявив про незаконне спостереження та прослуховування і що за командою Bihus.Info стежили до цього впродовж кількох місяців. Пізніше Служба безпеки України повідомила, що вже розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів. А 31 січня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Втім, вчора журналісти оприлюднили власне розслідування де встановили, хто ж саме причетний до їх прослуховування й оприлюднення відповідних відео в мережі. За підсумками якого вони заявили, що стеження за командою організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ.

Правоохоронці відреагували на звинувачення. Там сказали, що протидія організованій наркозлочинності - один із напрямків діяльності СБУ.

Втім, вчора джерела РБК-Україна повідомили, що керівника департаменту СБУ звільнили все ж через стеження за редакцією Bihus.Info.

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