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Голова СБУ про обшуки НАБУ у Півненко: "Половина Нацгвардії опустила зброю"

Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Обшуки у командувача Нацгвардії Олександра Півненка прямо вплинули на ситуацію на фронті. Деякі солдати опустили зброю.

Як передає РБК-Україна, про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив на брифінгу.

Він зазначив, що процесуальна площина впливає і на фронт. Зокрема, Малюк пригадав, як детективи НАБУ прийшли з обшуками до Півненка, героя України та бойового генерала. Такі події викликали резонанс.

"Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, бо вони сумніваються, що це наш командир. А інша половина в Київ захотіла їхати. І міністр Клименко (голова МВС Ігор Клименко - ред.), можете його запитати, тиждень об'їжджав усі частини свої і проводив із ними роботу", - уточнив Малюк.

За його словами, сам Півненко був у шоці, коли до нього прийшли з обшуками. У нього навіть намагалися забрати телефон, коли йому доповідали з фронту.

"Треба було з прохідняка зустрічати з пістолетом їх і два "магазини" там і залишити. А я потім спілкуюся з керівництвом: "Ні, ну а що, ми ж підозри не оголосили?" Ну, так подивіться, та ви вжалили, все, люди, ну розумієте? Так не може бути", - підкреслив голова СБУ.

Обшуки у Півненка

Нагадаємо, 10 травня в мережі з'явилася інформація що у командування Нацгвардії проводять обшуки. Зокрема, вони торкнулися і командувача Олександра Півненка.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що після обшуків відсторонили заступника командувача НГУ з тилу - начальника логістики, бригадного генерала Олександра Білоуса та директора Департаменту логістики ГУ НГУ, полковника Миколу Модлінського і ще чотирьох посадовців.

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Служба безпеки УкраїниНацгвардіяНАБУВасиль Малюк