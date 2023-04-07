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Голова Ради адвокатів Київської області заявив про порушення з боку ДБР під час обшуку в адвоката Кузьменка

Фото: голова Ради адвокатів Київської області заявив про порушення з боку ДБР під час обшуку в адвоката Кузьменка (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Обшук, проведений співробітниками Державного бюро розслідувань, в адвоката Андрія Кузьменка відбувся з низкою порушень чинного законодавства. Порушення робилися демонстративно зухвало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради адвокатів Київської області Петра Бойка у Facebook.

"В будинку відомого у Києві адвоката обшук. Вдень до адвоката Андрія Кузьменка приїхали силовики і почали обшук, окрім будинку вимагали показати автівки. Кузьменко добровільно показав, що знаходиться всередині авто. Був здійснений огляд документів, які є адвокатською таємницею, до того ж з фіксуванням на відеокамеру, що є порушенням чинного законодавства. Після огляду без пояснення причин авто адвоката, авто дружини та авто яке належить юридичній фірмі були вилучені. Із будинку також були вилучені носії інформації, які також пов’язані з таємницею адвоката", - повідомив він.

Бойко також прокоментував, на його думку, зухвалу поведінку правоохоронців, які мають понести відповідальність.

"Безкарність завжди породжує свавілля і перетворює на злочинців, тих, хто повинен захищати закон. Щодо адвоката порушення робилися демонстративно зухвало. Типу, бачиш ми порушуємо закон і нам за це нічого не буде! Хай ця зграя не розслабляється, бо адвокатська спільнота з зубами, і відповідальність для них настане як і настане час, коли їм буде потрібен адвокат", - написав Бойко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять в Києві обшук в адвоката Андрія Кузьменка.

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ДБР