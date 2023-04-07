RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Совета адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР во время обыска у адвоката Кузьменко

Фото: глава Совета адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР во время обыска у адвоката Кузьменко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Обыск, проведенный сотрудниками Государственного бюро расследований, у адвоката Андрея Кузьменко произошел с рядом нарушений действующего законодательства. Нарушения совершались демонстративно дерзко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко в Facebook.

"В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома требовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри авто. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же с фиксированием. на видеокамеру, являющуюся нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто принадлежащее юридической фирме были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, также связанные с тайной адвоката", - сообщил он.

Бойко также прокомментировал, по его мнению, дерзкое поведение правоохранителей, которые должны понести ответственность.

"Безнаказанность всегда порождает произвол и превращает в преступников, тех, кто должен защищать закон. Относительно адвоката нарушения делались демонстративно дерзко. Типа, видишь ли, мы нарушаем закон и нам за это ничего не будет! Пусть эта стая не расслабляется, потому что адвокатское сообщество с зубами, и ответственность для них наступит, как и настанет время, когда им потребуется адвокат", - написал Бойко.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят в Киеве обыск у адвоката Андрея Кузьменко.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР