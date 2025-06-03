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Голова податкового комітету Вр виступив за валютну лібералізацію Нацбанку

Вівторок 03 червня 2025 12:34
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Голова податкового комітету Вр виступив за валютну лібералізацію Нацбанку Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Валютні обмеження, встановлені Нацбанком, потрібно наближати до потреб бізнесу, і Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики закликає регулятор до таких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

Така заява прозвучала у відповідь на коментарі представників бізнесу щодо того, що існуючі валютні обмеження, встановлені Нацбанком, обмежують здатність залучати інвестиції, у тому числі - на проекти з енергоефективності. Також це унеможливлює виплату великим бізнесом своїх кредитів.

"Валютні обмеження зараз зняти неможливо, адже платіжний баланс наш від'ємний. Але я згоден, що Національний банк може встановлювати ті чи інші валютні обмеження з запасом. І можливо, підвищуючи ризик, наближати обмеження до потреб бізнесу. Ми його також до цього закликаємо, безперечно, не тиснучи на регулятора", - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що наявність валютних обмежень негативно відбивається на інвестиційному кліматі, адже інвестори не хочуть вкладати гроші та надавати позики, не маючи жодних прогнозів щодо їх повернення.

Своєю чергою, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

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Данило Гетманцев Національний банк України
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